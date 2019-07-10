«Твой папочка — белая свинья?» Киберспортсмен из Китая унизил собеседника

Пользователь Reddit выложил скриншоты постов игрока PSG.LGD Лу Somnus`M Яо на китайском форуме Weibo. В них он позволил себе расистские высказывания по отношению к родителям собеседников.
В ответ на критику в свой адрес и в адрес китайской сцены Dota 2 из-за небольшого пула героев Somnus ответил:
«Твой папочка-иностранец играет в All Pick, так что он играет на 200 героях. Мы же, китайские игроки, можем играть только на 20 героях (если мы играем в Random Draft). Твоя мать — иностранная лошадь или твой папочка — белая свинья?»
Многие пользователи Reddit и китайских социальных сетей уверены, что Somnus необходимо дисквалифицировать, однако некоторые утверждают, что игрок был неправильно понят и оскорбления не имели расистского подтекста. Ни игрок, ни PSG.LGD, ни Valve пока не прокомментировали ситуацию.
До этого в расистских скандалах было замешано множество профессиональных игроков: Ивана Mind_Control Бориславова и Себастьяна Ceb Дебса обвиняли в ненависти к русским, а филиппинцу Карло Kuku Паладу пришлось пропустить турнир в Китае из-за своей расистской шутки.
The International 9 пройдёт в Шанхае. PSG.LGD с Somnus в составе примет участие в турнире.
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