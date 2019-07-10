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Смолов назвал свою любимую карту в Counter-Strike

Смолов назвал свою любимую карту в Counter-Strike
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Нападающий сборной России и «Локомотива» Фёдор Смолов, который известен своим пристрастием к компьютерным играм, признался, что по-прежнему часто играет в Counter-Strike.

«Последний эпизод, который меня разозлил? Когда я прошу Карамушко накинуть флешку, но он попадает в стену и я выбегаю флешоный. Речь про Counter-Strike. Моя любимая карта там — De_mirage. Дзага уже меньше играет, а Головин в последнее время добавил», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Фёдором Смоловым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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