Призовой фонд The International превысил $ 27 млн
Утром 13 июля призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International превысил отметку в $ 27 млн долларов.
1 июля призовой фонд побил рекорд прошлогоднего турнира, который составлял $ 26 млн долларов. В честь этого все обладатели Battle Pass получили по 10 бесплатных уровней.
Если призовой фонд турнира перевалит отметку в $ 30 млн, то обладатели Battle Pass также получат по 10 уровней.
The International пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа. На нём выступят 12 лучших команд DPC-сезона и 6 команд, которые пройдут региональные квалификации.
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