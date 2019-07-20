NRG Esports примут участие в StarLadder Major по CS:GO

Американская команда NRG Esports в финале Americas Minor переиграла бразильцев INTZ со счетом 2:0 (16:10, 16:3). Таким образом, пятерка Питера stanislaw Яргуза становится победителем регионального турнира и получает слот на чемпионат мира в Берлин, а также денежный приз в размере $ 30 000.

Завтра еще одну прямую путевку разыграют две бразильские команды — INTZ и FURIA. Победитель матча также примет участие в StarLadder Major и получит $ 15 000, проигравший – сумму втрое меньше и возможность сыграть в стыковом турнире за два последних места на мейджоре.

StarLadder Major пройдёт в Берлине с 23 августа по 8 сентября. 24 лучшие команды мира разыграют титул чемпиона мира и 1 миллион долларов.