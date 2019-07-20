NRG Esports примут участие в StarLadder Major по CS:GO
Американская команда NRG Esports в финале Americas Minor переиграла бразильцев INTZ со счетом 2:0 (16:10, 16:3). Таким образом, пятерка Питера stanislaw Яргуза становится победителем регионального турнира и получает слот на чемпионат мира в Берлин, а также денежный приз в размере $ 30 000.
Завтра еще одну прямую путевку разыграют две бразильские команды — INTZ и FURIA. Победитель матча также примет участие в StarLadder Major и получит $ 15 000, проигравший – сумму втрое меньше и возможность сыграть в стыковом турнире за два последних места на мейджоре.
StarLadder Major пройдёт в Берлине с 23 августа по 8 сентября. 24 лучшие команды мира разыграют титул чемпиона мира и 1 миллион долларов.
- 20 июля 2019
-
16:32
-
15:30
-
14:05
-
11:46
- 19 июля 2019
-
22:44
-
20:51
-
14:31
-
13:49
- 18 июля 2019
-
20:54
-
18:07
-
17:02
-
16:38
-
14:26
- 17 июля 2019
-
18:33
-
17:44
-
17:38
-
16:04
-
15:32
-
13:43
- 16 июля 2019
-
19:00
-
17:23
- 15 июля 2019
-
11:09
- 14 июля 2019
-
19:44
-
18:57
-
15:50
- 13 июля 2019
-
22:35
-
19:43
-
14:11
-
11:25
-
11:03
- 12 июля 2019
-
23:36
-
17:00
-
14:30
- 11 июля 2019
-
15:11
-
13:41
Партнерский контент