Владелец футбольного «Арсенала» купил слот в лиге по League of Legends
Известный киберспортивный комментатор Виталий v1lat Волочай сообщил, что место команды трёхкратного чемпиона НБА Рика Фокса Echo Fox выкупила компания Kroenke Sports. Сумма сделки составила $ 30,25 млн.
Холдинг Kroenke Sports из Денвера владеет активами футбольного «Арсенала», местной баскетбольной команды, а также клубами по хоккею, соккеру и лакроссу в Колорадо. Присутствие в киберспорте KSE обозначила приобретением LA Gladiators в Overwatch.
Ранее команде Echo Fox пригрозили исключением из лиги. Команда не стала разрывать контракт со спонсором, уличённом в расистских высказываниях. Долги клуба, по слухам, могли составлять несколько миллионов долларов.
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