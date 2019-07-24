Владелец футбольного «Арсенала» купил слот в лиге по League of Legends

Известный киберспортивный комментатор Виталий v1lat Волочай сообщил, что место команды трёхкратного чемпиона НБА Рика Фокса Echo Fox выкупила компания Kroenke Sports. Сумма сделки составила $ 30,25 млн.

Холдинг Kroenke Sports из Денвера владеет активами футбольного «Арсенала», местной баскетбольной команды, а также клубами по хоккею, соккеру и лакроссу в Колорадо. Присутствие в киберспорте KSE обозначила приобретением LA Gladiators в Overwatch.

Ранее команде Echo Fox пригрозили исключением из лиги. Команда не стала разрывать контракт со спонсором, уличённом в расистских высказываниях. Долги клуба, по слухам, могли составлять несколько миллионов долларов.