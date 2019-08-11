Матч всех звезд The International 2019 может пройти в режиме Deathmatch

В файлах Dota 2 обнаружены файлы, которые пользователи относят к возможному шоу-матчу на The International 2019. Датамайнеры считают, что игра пройдет в режиме All Random Deathmatch.

В этом режиме каждый из десяти игроков получает случайного героя, который меняется на другого после каждой смерти. Игра заканчивается, когда одна из команд совершает 40 убийств или уничтожает трон.

Шоу-матчи проходят с 2013 года и с тех пор стали обязательным атрибутом The International. Участие в них традиционно принимают самые известные игроки из числа участников турнира.