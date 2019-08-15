Группа А на The International 2019 – итоги первого игрового дня

Европейская пятёрка Team Secret возглавила группу А чемпионата мира по Dota 2 после трёх туров. Команда Клемента Puppey Иванова одержала три победы и единолично укрепилась на первом месте. На один балл отстаёт PSG.LGD из Китая, которая завершила игровой день ничьей с филиппинской TNC Predator.

Главными претендентами на вылет пока выглядят представители Европы The Alliance и Chaos Esports Club, которые за первый игровой день набрали лишь по одному очку в очном противостоянии.

Положение команд в группе А The International 2019 после первого игрового дня

В групповой стадии чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 участники разделены на две подгруппы по девять команд. Четыре первых места из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, следующие четыре – в нижнюю. Последняя команда каждой группы вылетает с турнира.