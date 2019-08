Virtus.pro опустились в нижнюю сетку The International 2019

Российская команда проиграла в матче открытия чемпионата мира по Dota 2 хозяйке турнира PSG.LGD. Китайский коллектив одержал победу со счётом 2:0 и теперь встретится с победителем следующей встречи между Vici Gaming и TNC Predator.

Virtus.pro опустились в нижнюю сетку. Следующий матч команда проведёт завтра, 21 августа, начало — в 11:00 мск. Соперником станет победитель встречи между The Alliance и Royal Never Give Up.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию The International 2019. На странице доступны статистика и детали матчей, а также самые интересные подробности.