Команда RAMZEs и SoNNeikO победила в шоу-матче на The International 2019

Команда, за которую играли российские игроки Акбар SoNNeikO Бутаев (NAVI) и Роман RAMZEs Кушнарёв (Virtus.pro), одержала победу в матче всех звезд The International 2019 по Dota 2. Также за выигравшую команду сыграли SumaiL, Dy и miCKe.

Матч прошёл в режиме All Random Deathmatch, в котором персонаж случайным образом меняется на другого после каждой смерти игрока. Лучшим игроком матча признан Акбар SoNNeikO Бутаев, который получил символический приз – плюшевую игрушку.

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 в эти дни принимает стадион «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае. 18 команд разыгрывают рекордный для киберспорта призовой фонд, который составляет около $ 34 млн и продолжает расти.