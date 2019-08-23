Команда RAMZEs и SoNNeikO победила в шоу-матче на The International 2019
Команда, за которую играли российские игроки Акбар SoNNeikO Бутаев (NAVI) и Роман RAMZEs Кушнарёв (Virtus.pro), одержала победу в матче всех звезд The International 2019 по Dota 2. Также за выигравшую команду сыграли SumaiL, Dy и miCKe.
Матч прошёл в режиме All Random Deathmatch, в котором персонаж случайным образом меняется на другого после каждой смерти игрока. Лучшим игроком матча признан Акбар SoNNeikO Бутаев, который получил символический приз – плюшевую игрушку.
Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 в эти дни принимает стадион «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае. 18 команд разыгрывают рекордный для киберспорта призовой фонд, который составляет около $ 34 млн и продолжает расти.
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