На The International представлен ещё один новый персонаж Dota 2 — Void Spirit

Valve в прямом эфире The International на «Мерседес Бенц Арене» представили нового персонажа в Dota 2 — Void Spirit. Он станет 119-м героем.

Void Spirit станет четвёртым среди «духов», на данный момент в игре представлены Storm Spirit, Ember Spirit и Earth Spirit. Остальные подробности о персонаже неизвестны, он будет добавлен с ближайшим дополнением Outlanders.

Ранее разработчики представили нового персонажа — Snapfire, которая по лору игры связана с Timbersaw.

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 в эти дни принимает стадион «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае. 18 команд разыгрывают рекордный для киберспорта призовой фонд, который составляет около $ 34 млн, победитель получит более $ 15 млн.