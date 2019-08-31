Профессиональный игрок в PUBG ушёл в Fortnite

Участник состава Team EnVyUs по PUBG Закари Venerated Роач покинул команду и присоединился к подразделению по Fornite. Он объяснил своё решение тем, что в «королевской битве» от Epic Games разыгрывают более крупные призовые и предоставляют лучшие возможности для развития.
«Вот главные причины, по которым я решил перейти в Fortnite. Мне всё меньше нравится PUBG. Единственное, что удерживало меня в дисциплине, — желание побеждать и друзья, с которыми я играю уже несколько лет.
Сейчас мне очень нравится Fortnite — игра стала гораздо лучше с тех пор, как я впервые задумался сменить дисциплину.
В Fortnite гораздо больше денег, турниры проводят в разы чаще, а попасть на них куда проще благодаря открытым отборочным. Кроме того, в Fortnite больше перспектив для развития», — отметил Закари Venerated Роач.
Venerated представлял состав Team EnVy с мая 2018 года. С ним команда показала второй результат в североамериканском дивизионе PUBG Global Invitational 2018, вошла в топ-3 первой фазы National PUBG League и победила в межсезонном чемпионате National PUBG League — Royale.
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