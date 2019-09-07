Starladder: такой античит как Kaspersky будет для нас хорошим преимуществом

Коммерческий директор Starladder Александр Фомин рассказал об использовании нового продукта «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Anti-cheat.



«Мы организуем не только LAN-турниры, но и онлайн. Одним из важнейших критериев нашего успеха является наличие античита. И такой античит как Kaspersky будет для нас хорошим преимуществом, как для турнирного оператора. В данный момент платформа готова, и мы её используем в различных событиях. Получив такое решение, мы начинаем двигаться в сторону переноса ключевых событий к себе» — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Новая разработка на основе облачных технологий позволяет в режиме реального времени определять жульничество и обман во время игры и отправляет турнирным судьям автоматические отчёты обо всех выявленных случаях читерства. Презентация решения состоялась в рамках киберспортивного турнира The StarLadder Berlin Major 2019.

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