«Лаборатория Касперского» показала решение для борьбы с читерами в киберспорте

«Лаборатория Касперского» представила решение Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством.



Новая разработка на основе облачных технологий позволяет в режиме реального времени определять жульничество и обман во время игры и отправляет турнирным судьям автоматические отчёты обо всех выявленных случаях читерства. Презентация решения состоялась в рамках киберспортивного турнира The StarLadder Berlin Major 2019.



Геймеры довольно часто сталкиваются с читерством во время игры. К примеру, как показало прошлогоднее исследование компании Irdeto, только 12% игроков никогда не сталкивались со случаями получения их противниками нечестного преимущества в многопользовательских онлайн-играх, а каждый третий геймер сам сознался в читерстве. Подобное нарушение правил и ведение нечестной игры отталкивают профессиональных игроков от участия в турнирах, негативно сказываются на репутации соревнований и ведут к сокращению числа их участников и партнёров. Новое решение «Лаборатории Касперского» минимизирует эти риски.



Kaspersky Anti-Cheat легко интегрируется с любой киберспортивной платформой через API. Перед началом турнира решение устанавливается на компьютер каждого игрока. Как только игровой процесс запускается, Kaspersky Anti-Cheat начинает собирать информацию обо всех событиях, происходящих в нём, и отправляет её в облако для анализа на подозрительное поведение. В свою очередь, турнирный судья в режиме реального времени получает через веб-интерфейс отчёты о случаях выявленного мошенничества. Таким образом, Kaspersky Anti-Cheat предоставляет техническое доказательство факта читерства, но никак не влияет на действия самого игрока, оставляя финальное решение за судьёй.



«Честная игра очень важна для геймеров, которые стремятся показать свои способности и профессионализм во время турниров. Когда популярные игры, такие, как, например, CS:GO, PUBG или Dota 2, оказываются «забиты» читерами, честные игроки либо прекращают этот конкретный поединок, либо вообще бросают игры. Таким образом, наше решение позволит организаторам турниров поддерживать баланс в игровом сообществе и отслеживать прогресс его участников. Запуская решение по борьбе с читерством в киберспорте, мы привносим свои 20 с лишним лет опыта и накопленных знаний в области борьбы с киберугрозами на новую для нас территорию», – рассказал Антон Селихов, руководитель проекта Kaspersky Anti-Cheat.



В рамках турнира The StarLadder Berlin Major 2019 «Лаборатория Касперского» также объявила о первой коммерческой сделке с киберспортивной площадкой StarLadder. Компания предоставит организатору киберспортивных турниров свои решения и сервисы, что позволит обеспечить честные и отслеживаемые на предмет читерства соревнования и даст игрокам и зрителям уверенность, что все поединки проводятся с соблюдением правил.



«Многие геймеры читят, чтобы заработать деньги и призы на соревнованиях или набрать квалификацию для турниров. И эта набирающая обороты тенденция может подорвать доверие к киберспорту и снизить популярность онлайн-поединков. Kaspersky Anti-Cheat позволит нам использовать в геймерской сфере лучшие наработки «Лаборатории Касперского». Мы протестируем это новое решение в наших турнирах и проверим, насколько часто игроки прибегают к методам нечестной игры. Мы уверены, что с подобной защитой платформа StarLadder сможет привлечь ещё больше геймеров и сделает всё игровое сообщество более здоровым», – отметил Александр Чегринец, директор по развитию в StarLadder.