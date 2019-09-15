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В новый состав Gambit по Dota 2 вошли четыре новых игрока

В новый состав Gambit по Dota 2 вошли четыре новых игрока
Киберспорт / Dota 2 0

Российская команда Gambit Esports анонсировала новый состав по дисциплине Dota 2. По сравнению с пятёркой, которая выступала на квалификации к The International 2019, в команде сделано четыре замены – остался только капитан Артём fng Баршак.

Имя нового мидера также было представлено ранее, им стал 18-летний игрок Vega Squadron Данил gpk Скутин. Еще три игрока присоединились к Gambit сегодня. Теперь ростер выглядит следующим образом:

– Кыялбек dream` Тайиров;
– Данил gpk Скутин;
– Максим Shachlo Абрамовских;
– Даниал XSvamp1Re Алибаев;
– Артем fng Баршак.

В новом составе команда дебютирует уже сегодня в рамках GG.Bet Invitational. Победитель онлайн-турнира примет участие в ESL One Hamburg 2019 с призовым фондом $300,000 (25-27 октября).

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