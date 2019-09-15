В новый состав Gambit по Dota 2 вошли четыре новых игрока
Российская команда Gambit Esports анонсировала новый состав по дисциплине Dota 2. По сравнению с пятёркой, которая выступала на квалификации к The International 2019, в команде сделано четыре замены – остался только капитан Артём fng Баршак.
Имя нового мидера также было представлено ранее, им стал 18-летний игрок Vega Squadron Данил gpk Скутин. Еще три игрока присоединились к Gambit сегодня. Теперь ростер выглядит следующим образом:
– Кыялбек dream` Тайиров;
– Данил gpk Скутин;
– Максим Shachlo Абрамовских;
– Даниал XSvamp1Re Алибаев;
– Артем fng Баршак.
В новом составе команда дебютирует уже сегодня в рамках GG.Bet Invitational. Победитель онлайн-турнира примет участие в ESL One Hamburg 2019 с призовым фондом $300,000 (25-27 октября).
- 15 сентября 2019
-
13:45
-
13:33
- 14 сентября 2019
-
17:47
- 13 сентября 2019
-
16:37
- 9 сентября 2019
-
17:40
- 8 сентября 2019
-
22:16
- 7 сентября 2019
-
18:00
-
17:30
-
17:00
- 3 сентября 2019
-
17:33
-
10:55
-
10:37
- 2 сентября 2019
-
19:13
-
13:32
- 1 сентября 2019
-
17:16
- 31 августа 2019
-
20:19
-
18:23
-
09:47
- 30 августа 2019
-
21:00
-
17:50
- 29 августа 2019
-
16:11
-
16:09
- 28 августа 2019
-
22:18
-
00:57
- 27 августа 2019
-
22:52
-
16:35
-
13:57
- 26 августа 2019
-
13:33
-
00:33
- 25 августа 2019
-
23:40
-
23:35
-
23:08
-
15:37
-
11:11
-
10:17
Партнерский контент