Virtus.pro вышла в плей-офф ESL One Hamburg

Обновлённый состав Virtus.pro сыграл вничью в последнем матче группового этапа ESL One Hamburg против The Alliance и набрал одно очко. Это позволило российской команде гарантировать себе четвёртое место в группе А и продолжить выступления в следующей стадии.



Virtus.pro начнёт борьбу в плей-офф с нижней сетки, участники которой покидают турнир после первого поражения. Соперником российского коллектива станет третья команда секстета B – матчи последнего тура проходят прямо сейчас. Вторая российская команда Gambit Esports сыграет против европейской NiP.



ESL One Hamburg проходит в Германии с 22 по 27 октября, 12 команд сражаются за титул и призовой фонд $ 250 тыс. Турнир не входит в систему профессионального сезона и не принесёт призёрам рейтинговых очков.