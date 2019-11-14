Российские команды узнали соперников по групповому этапу MDL Chengdu Major

Организаторы первого мэйджора сезона-2019/20 по киберспортивной дисциплине Dota 2 опубликовали состав групп чемпионата в Ченду. На первой стадии 16 команд будут поделены на четыре группы – два лучших коллектива из каждого квартета займут места в верхней сетке плей-офф и получат право на одно поражение в матчах на вылет. Первый этап пройдёт с 16 по 17 ноября.



Российская команда Gambit Esports начнёт турнир матчем с американской J.Storm. В группе D также сыграют beastcoast из Перу и местная Invictus Gaming.



Второй коллектив из России – Team Spirit – попал в группу B вместе с европейской The Alliance, китайской Vici Gaming и Fnatic из Юго-Восточной Азии. Первый матч команда проведёт с хозяйкой чемпионата Vici Gaming.



MDL Chengdu Major станет первым из пяти международных мэйджоров сезона-2019/20, по результатам которых определятся 12 участников чемпионата мира The International 2020 в Стокгольме. В рамках турнира в Ченду 16 команд разыграют $ 1 млн, ивент пройдёт с 16 по 24 ноября.

Второй мэйджор сезона по Dota 2 пройдёт в Германии