Российские команды узнали соперников по групповому этапу MDL Chengdu Major

Организаторы первого мэйджора сезона-2019/20 по киберспортивной дисциплине Dota 2 опубликовали состав групп чемпионата в Ченду. На первой стадии 16 команд будут поделены на четыре группы – два лучших коллектива из каждого квартета займут места в верхней сетке плей-офф и получат право на одно поражение в матчах на вылет. Первый этап пройдёт с 16 по 17 ноября.
Российская команда Gambit Esports начнёт турнир матчем с американской J.Storm. В группе D также сыграют beastcoast из Перу и местная Invictus Gaming.
Второй коллектив из России – Team Spirit – попал в группу B вместе с европейской The Alliance, китайской Vici Gaming и Fnatic из Юго-Восточной Азии. Первый матч команда проведёт с хозяйкой чемпионата Vici Gaming.
MDL Chengdu Major станет первым из пяти международных мэйджоров сезона-2019/20, по результатам которых определятся 12 участников чемпионата мира The International 2020 в Стокгольме. В рамках турнира в Ченду 16 команд разыграют $ 1 млн, ивент пройдёт с 16 по 24 ноября.
- 14 ноября 2019
-
15:26
-
15:12
- 13 ноября 2019
-
21:16
-
18:44
- 12 ноября 2019
-
23:22
- 11 ноября 2019
-
22:40
- 10 ноября 2019
-
19:09
-
14:02
- 5 ноября 2019
-
18:18
-
17:26
- 31 октября 2019
-
00:37
- 30 октября 2019
-
14:21
-
12:45
-
12:27
- 26 октября 2019
-
13:24
- 24 октября 2019
-
21:45
-
15:31
- 23 октября 2019
-
15:44
- 22 октября 2019
-
13:24
-
12:48
- 20 октября 2019
-
22:58
- 18 октября 2019
-
01:01
- 17 октября 2019
-
11:02
-
08:54
- 15 октября 2019
-
14:10
- 14 октября 2019
-
22:54
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
16:31
- 9 октября 2019
-
12:50
-
00:57
- 8 октября 2019
-
22:25
-
16:31
-
11:01
- 7 октября 2019
-
14:47
- 28 сентября 2019
-
17:46