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Российские команды узнали соперников по групповому этапу MDL Chengdu Major

Российские команды узнали соперников по групповому
Российские команды узнали соперников по групповому этапу MDL Chengdu Major
Киберспорт / Dota 2 0

Организаторы первого мэйджора сезона-2019/20 по киберспортивной дисциплине Dota 2 опубликовали состав групп чемпионата в Ченду. На первой стадии 16 команд будут поделены на четыре группы – два лучших коллектива из каждого квартета займут места в верхней сетке плей-офф и получат право на одно поражение в матчах на вылет. Первый этап пройдёт с 16 по 17 ноября.

Российская команда Gambit Esports начнёт турнир матчем с американской J.Storm. В группе D также сыграют beastcoast из Перу и местная Invictus Gaming.

Второй коллектив из России – Team Spirit – попал в группу B вместе с европейской The Alliance, китайской Vici Gaming и Fnatic из Юго-Восточной Азии. Первый матч команда проведёт с хозяйкой чемпионата Vici Gaming.

MDL Chengdu Major станет первым из пяти международных мэйджоров сезона-2019/20, по результатам которых определятся 12 участников чемпионата мира The International 2020 в Стокгольме. В рамках турнира в Ченду 16 команд разыграют $ 1 млн, ивент пройдёт с 16 по 24 ноября.

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