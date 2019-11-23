Егор epileptick1d Григоренко подписал контракт с Virtus.pro

Официальный сайт российского клуба Virtus.pro сообщил, что керри состава по Dota Егор epileptick1d Григоренко подписал контракт с командой. В финале турнира Parimatch League, который пройдёт в Москве на следующей неделе, Григоренко примет участие уже в статусе полноценного игрока.
С начала сезона 17-летний россиянин выступал за клуб в рамках испытательного срока вместе с саппортом Виталием Save Мельником – соглашение с молдавским игроком Virtus.pro анонсировала ранее.
Первые за три года изменения в составе Virtus.pro по Dota 2 произошли в начале сентября после перехода Романа RAMZEs Кушнарёва в Evil Geniuses. Новая пятёрка прошла квалификацию Summit Minor, однако затем отказалась от участия, чтобы сосредоточиться на подготовке к следующей части сезона.
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