Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Егор epileptick1d Григоренко подписал контракт с Virtus.pro

Егор epileptick1d Григоренко подписал контракт с Virtus.pro
Киберспорт / Dota 2 0

Официальный сайт российского клуба Virtus.pro сообщил, что керри состава по Dota Егор epileptick1d Григоренко подписал контракт с командой. В финале турнира Parimatch League, который пройдёт в Москве на следующей неделе, Григоренко примет участие уже в статусе полноценного игрока.

С начала сезона 17-летний россиянин выступал за клуб в рамках испытательного срока вместе с саппортом Виталием Save Мельником – соглашение с молдавским игроком Virtus.pro анонсировала ранее.

Первые за три года изменения в составе Virtus.pro по Dota 2 произошли в начале сентября после перехода Романа RAMZEs Кушнарёва в Evil Geniuses. Новая пятёрка прошла квалификацию Summit Minor, однако затем отказалась от участия, чтобы сосредоточиться на подготовке к следующей части сезона.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019