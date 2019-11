Определены участники квалификаций на мэйджор по Dota 2 в Лейпциге

Организаторы второго из пяти мэйджоров сезона-2019/20 по Dota 2 опубликовали список команд, которые получили приглашения на отборочный турнир к DreamLeague: The Leipzig Major.



В СНГ-регионе за две путёвки в финал будут вести борьбу 10 команд – прямые инвайты получили Gambit Esports, Natus Vincere, Virtus.pro, Team Spirit, HellRaisers, jfshfh178, Unique Nova и Old But Gold. Ещё две команды определятся с помощью открытых отборочных, которые пройдут 28-29 ноября.



Шесть региональных квалификаций в период с 1 по 6 декабря определят 15 участников DreamLeague:The Leipzig Major. Финальная часть мэйджора пройдёт во второй половине января в Лейпциге (Германия), команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.