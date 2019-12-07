Natus Vincere проиграла в полуфинале ESL Pro League

Команда NAVI в полуфинальном матче ESL Pro League уступила шведской Fnatic со счётом 1:2. После победы на первой карте (16:14) «рождённые побеждать» оказались слабее в двух сетах подряд (11:16, 6:16) и покинули турнир.



По итогам чемпионата «жёлто-чёрные» заняли 3–4 место и заработали $ 40 тыс. В эти минуты проходит второй полуфинал между Astralis и mousesports, а финал ESL Pro League состоится завтра в формате bo5 (до трёх побед). Победитель получит четверть миллиона долларов.



Участие в финальной части ESL Pro League Season 10 принимают 16 лучших представителей региональных дивизионов. Турнир в Оденсе завершится 8 ноября, призовой фонд составляет $ 600 тыс. Кроме того, победитель получит путёвку на февральский IEM Katowice 2020.