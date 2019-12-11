Мане и Подольски попали в команду недели FIFA 20

Авторы футбольного симулятора FIFA 20 объявили список лучших футболистов на этой неделе. В числе 23 лучших оказались Марко Ройс, Мемфис Депай и Аарон Ван-Биссака, а главной звездой символической сборной стал Садио Мане.



Главной неожиданностью стало появление в команде недели Лукаша Подольски. 34-летний нападающий стал главным автором разгрома «Джубило Ивата» в этом туре японской Джей-лиги. Его «Виссел Кобе» победила со счётом 4:1, немец сделал хет-трик и отдал голевую передачу.

Особую карточку героя в этот раз получил колумбийский футболист Карлос Сьерра, забивший решающий мяч в финале плей-офф чемпионата страны. Его «Америка» со счётом 2:0 победила «Атлетико Хуниор» и в 14-й раз стала лучшей командой Колумбии.



Все футболисты получили улучшенные карточки в FIFA 20. К примеру, рейтинг Мане вырос до 90 пунктов из 100, а показатели Ройса достигли 89.