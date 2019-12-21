ForZe покидает EPICENTER по CS:GO

Российская команда forZe Esports уступила Heroic в матче открытия EPICENTER 2019 в Москве. Четвертьфинальная серия завершилась cо счётом 0:2 (6:16, 12:16), датская команда проходит в следующий раунд.



В полуфинале Heroic сыграют с французской Team Vitality, матч состоится завтра в 12:00. forZe занимает 5–6-е место на Epicenter 2019, заработав $15 тыс.



В данный момент готовится к старту второй четвертьфинальный матч: СНГ-команда Natus Vincere встретится с американской Evil Geniuses. Победитель сыграет с mousesports.



Международный турнир EPICENTER по CS:GO проводится в четвёртый раз. Матчи плей-офф проходят в московском комплексе «Крокус Экспо». Призовой фонд чемпионата составляет полмиллиона долларов.