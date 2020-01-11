МОК не собирается добавлять киберспорт в программу Олимпийских игр

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне было представлено десять рекомендаций по сотрудничеству между олимпийским движением, игровыми сообществами и киберспортом. Основной задачей МОК назвал помощь международным спортивным федерациям в развитии своих киберспортивных версий (речь о спортивных симуляторах вроде футбольной FIFA 20).



Председатель рабочей группы МОК по взаимодействию с киберспортом Давид Лаппартьен сообщил, что при формировании списка были обозначены три основных принципа.

«Мы не стремимся сделать киберспорт спортом. Не стремимся признать официальную федерацию киберспорта. Мы не собираемся добавлять киберспорт в программу Олимпийских игр», — приводит слова чиновника Inside the Games.



Группа, которой руководит Лаппартьен, нацелена на продвижение спорта, олимпийского движения и олимпийских ценностей в игровую культуру. С сентября 2017 года Давид возглавляет также Международный союз велосипедистов (UCI).