Европейская команда Nigma стала чемпионом WePlay! Bukovel Minor

В Буковеле определился чемпион майнор-турнира по Dota 2 и последний участник The Leipzig Major, который пройдёт с 18 по 26 января. В финальном матче европейский коллектив Nigma (участники финала последнего чемпионата мира в составе Team Liquid) со счётом 3:1 оказался сильнее Royal Never Give Up из Китая.



При этом команда Куро Салехи KuroKy Тахасоми проиграла первый сет, а на второй карте проигрывала 30 тыс. золота, но смогла отыграться и сравнять счёт. После этого Nigma в уверенном темпе смогла взять ещё два сета и завоевать титул. За победу команда также заработала $ 72 тыс. и 140 рейтинговых очков.



WePlay! Bukovel Minor 2020 — третий чемпионат профессионального сезона по Dota 2. Ивент прошёл с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, призовой фонд составил $ 300 тыс.