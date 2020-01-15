В League of Legends появился новый чемпион – Сетт

Компания Riot Games представила нового персонажа игры League of Legends – Сетт стал первым чемпионом 2020 года. Это 148-й чемпион, доступный в Лиге Легенд. По лору игры персонаж – сын ионийской вастайи и ноксианца, в детстве терпевший унижения из-за своего происхождения.



В системе League of Legends Сетт будет исполнять роль крепкого воина ближнего боя, который полагается на грубую силу. Способности персонажа позволят персонажу увеличить урон, а также пассивно восстанавливать часть здоровья. Коронный приём позволит Сетту бросить на землю одного из соперников, при этом будет нанесён урон по области.

У Сетта также есть уникальная механика, которая позволяет накапливать выдержку при получении урона: чем больше энергии вастайи он сохранит, тем сильнее будет его собственная атака.

Видео доступно на YouTube-канале League of Legends RU.