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NAVI обыграла Evil Geniuses в первом матче DreamLeague Major

NAVI обыграла Evil Geniuses в первом матче DreamLeague Major
Киберспорт / Dota 2 0

Состав Natus Vincere по Dota 2 одержал волевую победу над американской командой Evil Geniuses в матче первого раунда мэйджор-турнира DreamLeague S13 в Лейпциге. После поражения в первом сете «рождённые побеждать» смогли выиграть две карты подряд и закончили серию с общим счётом 2:1.

Следующий соперник СНГ-пятёрки определится во втором матче группы С между европейской Team Liquid и paiN Gaming из Бразилии, который начинается в эти минуты. Вторую игру на турнире NAVI проведёт уже завтра.

DreamLeague Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.

Virtus.pro сыграет с Alliance, NAVI — с EG. Расписание DreamLeague: The Leipzig Major
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