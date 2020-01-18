NAVI обыграла Evil Geniuses в первом матче DreamLeague Major

Состав Natus Vincere по Dota 2 одержал волевую победу над американской командой Evil Geniuses в матче первого раунда мэйджор-турнира DreamLeague S13 в Лейпциге. После поражения в первом сете «рождённые побеждать» смогли выиграть две карты подряд и закончили серию с общим счётом 2:1.



Следующий соперник СНГ-пятёрки определится во втором матче группы С между европейской Team Liquid и paiN Gaming из Бразилии, который начинается в эти минуты. Вторую игру на турнире NAVI проведёт уже завтра.



DreamLeague Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.

Virtus.pro сыграет с Alliance, NAVI — с EG. Расписание DreamLeague: The Leipzig Major