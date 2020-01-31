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Команда Cyber Legacy анонсировала состав по Dota 2

Никита Palantimos Гринкевич
Команда Cyber Legacy анонсировала состав по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Новый российский клуб Cyber Legacy объявил игроков, которые будут представлять организацию в дисциплине Dota 2. В состав вошли Никита Palantimos Гринкевич и другие киберспортсмены, ранее выступавшие за команду jfshfh178. Вместе с игроками в новую организацию перешёл и менеджер Андрей Лябакин.

Как сообщается, пятёрка в ближайшее время отправится на базу клуба, где будет готовиться к третьему мейджор-турниру в Лос-Анджелесе. Дебютный матч под тегом Cyber Legacy команда проведёт уже завтра, 1 февраля, в СНГ-квалификации турнира Hainan Master Spring Invitational.

Ранее стало известно, что в создание Cyber Legacy международная инвестиционная группа Freedom International Group планирует вложить более пяти миллионов долларов. Помимо команды по Dota 2 в состав клуба войдут игроки по CS:GO и Fortnite.

Международная группа вложит $ 5 млн в создание киберспортивного клуба в России
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