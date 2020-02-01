Warcraft 3: Reforged – худшая игра в истории, по оценке пользователей

Оценки новой версии Warcraft III, которая появилась в продаже несколько дней назад, продолжают падать. На игровом сервисе Metacritic геймеры оценили продукт Blizzard в среднем на 0,6/10. Это худший результат за всю историю портала. Сейчас у Warcraft 3: Reforged более 9000 негативных отзывов, при этом позитивных всего 450.
Напомним, сразу после выхода игры пользователи возмутились уровнем графики, геймплея и других особенностей новой Warcraft III. Студия Blizzard также не сдержала некоторые обещания, данные при анонсе ремастера в 2018 году. Кроме того, большую часть работы выполняли не сами разработчики, а малоизвестная аутсорс-компания.
Через несколько часов после релиза геймеры потребовали вернуть потраченные на игру деньги и стали резко занижать оценки на Metacritic. Сначала оценка Warcraft 3: Reforged упала до 1,4, через сутки стала 0,9, а теперь побила антирекорд портала.
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