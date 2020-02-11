Футболисты «Ростова» примут участие в шоу-матче по CS:GO

Футбольный клуб «Ростов» в социальных сетях анонсировал проведение киберспортивного турнира по шутеру Counter-Strike: Global Offensive. Соревнования пройдут 23 февраля, принять участие сможет любая команда из пяти игроков. Приоритет получат коллективы из Ростовской области.

Победители и призёры получат другие ценные призы от клуба, а лучшая команда турнира сразится в шоу-матче по CS:GO с футболистами «Ростова». Кто именно из игроков примет участие в игре, не сообщается, однако организаторы заверили, что все пятеро являются действующими игроками основной команды.

Проведение турнира также приурочили к появлению киберспортивного подразделения «Ростова». Сообщается, что в состав клуба RSM eSports Team войдут команды по нескольким дисциплинам, в том числе FIFA 20 и CS:GO.