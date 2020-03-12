Один из самых популярных стримеров Dr Disrespect подписал новый контракт с Twitch

Один из самых известных и одиозных стримеров современности Гай Dr DisRespect Бейм остаётся верен одной стрим-платформе, в отличие от двух других популярных стримеров – Ninja и Shroud, которые ушли с Twitch на Mixer. Фанаты «Дока» теперь точно могут спать спокойно – в ближайшее время их любимчик никуда с Twitch не уйдёт, так как он подписал новое многолетнее соглашение с платформой.

В своём заявлении Гай назвал Twitch своим домом:



«Twitch – это место, где я построил Клуб Чемпионов. Это мой дом, и я планирую остаться здесь ещё на некоторое время».



Dr Disrespect становился лучшим стримером года по версии The Game Awards – в 2017 и 2019 годах. На Twitch он имеет более 4 миллионов подписчиков. Его постоянные атрибуты — солнцезащитные очки, парик и усы.