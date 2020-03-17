Хоккейный клуб «Трактор» открыл киберспортивное подразделение

«Трактор» стал первым хоккейном клубом в уральском регионе, который решился на открытие собственной киберспортивной академии.

Киберспортивная организация получила название Cyber TRAKTOR. В её состав вошли игроки по FIFA Роман Elinho Елисеев (игрок сборной России по FIFA) и Валерий Cooko Кисленко и игроки по CS:GO: t1ma, vijin, Crack, Holodiy и Meowmeow. В будущем клуб планирует подписать состав по Dota 2.

Тем временем киберспортивная академия при хоккейном клубе «Трактор» объявила о наборе в группы по обучению CS:GO и Dota 2. С ребятами будут работать два тренера: Евгений Badman Кувайцев, когда-то входивший в топ-5 одиночного рейтинга Dota 2, и Николай «fax1l» Альбрехт, имеющий огромный опыт выступления на онлайн- и LAN-турнирах по CS:GO как мировых, так и региональных масштабов.