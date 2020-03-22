В составе Astralis по CS:GO станет шесть игроков

По информации HLTV, игрок FunPlus Phoenix по CS:GO Патрик «es3tag» Хансен станет новичком Astralis. Таким образом в составе датчан будет шесть активных игроков.
Согласно анонимным источникам, приближенных к команде, именно игроки попросили перейти на формат с шестью игроками. Такой формат используется в некоторых киберспортивных играх, но в основном в традиционных видах спорта. В конце концов, почему бы не иметь более пяти игроков и не выбирать их в соответствии с противником и текущей формой игроков?
Но неизвестно, как это будет работать на практике. Можно ли будет сменить игрока между картами в Bo-3 серии или между двумя матчами турнира? А как насчёт майнора, который предполагает только нахождение на площадке шести человек, включая тренера, и запрещает любые изменения по ходу турнира? Одни вопросы и мало ответов.
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