В составе Astralis по CS:GO станет шесть игроков

По информации HLTV, игрок FunPlus Phoenix по CS:GO Патрик «es3tag» Хансен станет новичком Astralis. Таким образом в составе датчан будет шесть активных игроков.



Согласно анонимным источникам, приближенных к команде, именно игроки попросили перейти на формат с шестью игроками. Такой формат используется в некоторых киберспортивных играх, но в основном в традиционных видах спорта. В конце концов, почему бы не иметь более пяти игроков и не выбирать их в соответствии с противником и текущей формой игроков?



Но неизвестно, как это будет работать на практике. Можно ли будет сменить игрока между картами в Bo-3 серии или между двумя матчами турнира? А как насчёт майнора, который предполагает только нахождение на площадке шести человек, включая тренера, и запрещает любые изменения по ходу турнира? Одни вопросы и мало ответов.