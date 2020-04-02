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Студенты петербургского вуза смогут получить зачёт по физкультуре за успехи в видеоиграх

Студенты петербургского вуза смогут получить зачёт по физкультуре за успехи в видеоиграх
Киберспорт 0

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики совместно со студенческим спортивным клубом «Кронверкские барсы» запустил проект «Киберфизкультура».

Студенты смогут зарабатывать баллы для зачёта по физкультуре, принимая участие на онлайн-турнирах по киберспортивным дисциплинам CS:GO, Dota 2, League League of Legends, Hearthstone, Apex Legends, Clash Royale и другим. Инициатива связана с эпидемией коронавируса. Но неизвестно, продлится ли она после того, как всё успокоится.

Университет даже снял ролик, посвящённый инициативе, с участием ректора вуза Владимира Васильева. Ролик называется «Нанеси ластхит по физре ИТМО» — получилась забавная отсылка к рекламе Head & Shoulders: «Нанеси ластхит по перхоти».

Посмотреть ролик можно в YouTube-канале «Мегабайт».

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