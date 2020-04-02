Студенты петербургского вуза смогут получить зачёт по физкультуре за успехи в видеоиграх

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики совместно со студенческим спортивным клубом «Кронверкские барсы» запустил проект «Киберфизкультура».
Студенты смогут зарабатывать баллы для зачёта по физкультуре, принимая участие на онлайн-турнирах по киберспортивным дисциплинам CS:GO, Dota 2, League League of Legends, Hearthstone, Apex Legends, Clash Royale и другим. Инициатива связана с эпидемией коронавируса. Но неизвестно, продлится ли она после того, как всё успокоится.
Университет даже снял ролик, посвящённый инициативе, с участием ректора вуза Владимира Васильева. Ролик называется «Нанеси ластхит по физре ИТМО» — получилась забавная отсылка к рекламе Head & Shoulders: «Нанеси ластхит по перхоти».
Посмотреть ролик можно в YouTube-канале «Мегабайт».
- 2 апреля 2020
-
14:43
-
12:24
- 1 апреля 2020
-
23:35
-
23:18
-
19:18
-
18:27
-
13:36
-
13:00
-
12:39
-
12:18
-
12:02
-
11:10
-
11:07
-
11:00
- 31 марта 2020
-
23:01
-
21:04
-
18:34
-
16:43
-
16:30
-
16:18
-
15:17
-
13:51
-
13:07
-
12:58
-
11:24
-
11:19
-
03:56
-
01:49
- 30 марта 2020
-
20:40
-
20:29
-
19:37
-
18:42
-
16:44
-
15:39
-
01:14