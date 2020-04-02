Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA
Киберспорт / FIFA 0
В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился первый матч 1/2 финала. По его итогам первым финалистом стал португалец Диогу Жота из «Вулверхэмптона». В полуфинале Жота нанёс поражение полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Украины Александру Зинченко со счётом 4:2.
Напомним, в матче 1/4 финала Зинченко победил полузащитника «Челси», представляющего сборную Шотландии, Билли Гилмора. Ранее украинский хавбек обыграл российского защитника «Зенита» Данила Кругового.
Во втором полуфинале 3 апреля встретятся немецкий вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено и форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур из Израиля.
Результат матча 1/2 финала турнира:
Диогу Жота (Португалия) — Александр Зинченко (Украина) – 4:2.
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
22:38
-
21:20
-
20:20
-
18:50
-
15:39
-
14:43
-
12:24
- 1 апреля 2020
-
23:35
-
23:18
-
19:18
-
18:27
-
13:36
-
13:00
-
12:39
-
12:18
-
12:02
-
11:10
-
11:07
-
11:00
- 31 марта 2020
-
23:01
-
21:04
-
18:34
-
16:43
-
16:30
-
16:18
-
15:17
-
13:51
-
13:07
-
12:58
-
11:24
-
11:19
-
03:56
-
01:49
- 30 марта 2020
-
20:40
-
20:29
Партнерский контент