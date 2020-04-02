Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA

В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился первый матч 1/2 финала. По его итогам первым финалистом стал португалец Диогу Жота из «Вулверхэмптона». В полуфинале Жота нанёс поражение полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Украины Александру Зинченко со счётом 4:2.



Напомним, в матче 1/4 финала Зинченко победил полузащитника «Челси», представляющего сборную Шотландии, Билли Гилмора. Ранее украинский хавбек обыграл российского защитника «Зенита» Данила Кругового.



Во втором полуфинале 3 апреля встретятся немецкий вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено и форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур из Израиля.



Результат матча 1/2 финала турнира:



Диогу Жота (Португалия) — Александр Зинченко (Украина) – 4:2.