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Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA

Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA
Киберспорт / FIFA 0

В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился первый матч 1/2 финала. По его итогам первым финалистом стал португалец Диогу Жота из «Вулверхэмптона». В полуфинале Жота нанёс поражение полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Украины Александру Зинченко со счётом 4:2.

Напомним, в матче 1/4 финала Зинченко победил полузащитника «Челси», представляющего сборную Шотландии, Билли Гилмора. Ранее украинский хавбек обыграл российского защитника «Зенита» Данила Кругового.

Во втором полуфинале 3 апреля встретятся немецкий вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено и форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур из Израиля.

Результат матча 1/2 финала турнира:

Диогу Жота (Португалия) — Александр Зинченко (Украина) – 4:2.

FIFA. Plan B. 1/2 финала
02 апреля 2020, четверг. 22:00 МСК
Диогу Жота
Окончен
4 : 2
Александр Зинченко
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