Twitch обновил собственный рекорд по количеству просмотров за квартал

В первом квартале 2020 года просмотры в Twitch достигли отметки в 3,1 млрд часов. Это новый рекорд платформы.

По сравнению с предыдущим кварталом время просмотров выросло на 17%. Зафиксирован и значительный рост каналов – 33%.

Что касается общего показателя Twitch на своём рынке, то он достиг 65%. На втором месте по количеству просмотров находится YouTube Gaming Live (1,1 млрд часов). Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 13%. Тройку лучших замыкает Facebook Gaming – 554 млн часов.

Рост показателей происходит на фоне пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в условиях домашней самоизоляции фиксируется рост спроса на игры и консоли.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.