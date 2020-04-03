Twitch обновил собственный рекорд по количеству просмотров за квартал

В первом квартале 2020 года просмотры в Twitch достигли отметки в 3,1 млрд часов. Это новый рекорд платформы.
По сравнению с предыдущим кварталом время просмотров выросло на 17%. Зафиксирован и значительный рост каналов – 33%.
Что касается общего показателя Twitch на своём рынке, то он достиг 65%. На втором месте по количеству просмотров находится YouTube Gaming Live (1,1 млрд часов). Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 13%. Тройку лучших замыкает Facebook Gaming – 554 млн часов.
Рост показателей происходит на фоне пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в условиях домашней самоизоляции фиксируется рост спроса на игры и консоли.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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