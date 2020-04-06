Как отзеркалить никнейм в CS:GO

Блогер DepoSit (270 тыс. подписчиков на YouTube) рассказал, как сделать ник в CS:GO уникальным.



Подписчик ютубера прислал скрин, где у одного из игроков «отзеркалились» никнейм, деньги и шкала здоровья: вместо обычных 100 процентов он имел 001 процент. DepoSit посмотрел демозапись и заметил, что после получения игроком MVP его никнейм «отзеркаливал» две строки.

Блогер решил повторить фокус с никнеймом. Он выяснил, что игрок является подписчиком группы, клан тег которой состоит из одного символа. Символ невидимый. Чтобы удивлять игроков на серверах, вам нужно подписаться на этот клан, зайти в CS:GO и прописать в консоли cl_clanid 1593893. После захода на сервер ваши деньги, здоровье и никнейм будут «отзеркалены».

Источник видео: YouTube-канал DepoSit.