В Super Mario 64 исправили баг. Его не замечали 24 года

Фанат Super Mario 64 сумел исправить баг, о существовании которого никто не подозревал. С помощью небольшого фикса дым в платформере впервые за 24 года стал отображаться правильно, информирует Cybersport.ru, ссылаясь на сообщение пользователя портала ROMhacking.net.

В Super Mario 64 главный герой мог обжечься о лаву, вследствие чего начинал дымиться. В релизной версии игры от Марио исходило скопление разрозненных пикселей. Многие считали это следствием технических ограничений, поэтому не придавали значения низкому качеству дыма.

Пользователь портала ROMhacking.net рассказал, что на самом деле это был баг, который можно исправить небольшой корректировкой одной строчки кода даже без скачивания фиксов.

Релиз Super Mario 64 состоялся в 1996 году на Nintendo 64.