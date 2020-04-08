Раздаём 100 инвайт-кодов на 500 голды, танк и прем-аккаунт в World of Tanks Blitz

В World of Tanks Blitz стартует режим «Гравитация». По случаю его запуска мы готовы раздать вам 100 инвайт-кодов. Вы сможете получить 500 голды, танк T6E1 и 3 дня прем-аккаунта.
В режиме смогут участвовать танки 5-го уровня и выше. Сражения будут происходить на старых локациях и на одной новой локации, прямиком на Луне. При попадании в аномалии ваш танк будет взмывать в воздух, а при выстреле — отбрасываться на небольшое расстояние. Танк в полёте можно разворачивать в разные стороны и выравнивать его относительно поверхности.
Источник видео: Официальный YouTube-канал World of Tanks Blitz.
8 апреля в 19:00 пройдёт стрим нового режима на официальном YouTube-канале игры.
А пока получайте один из инвайт-кодов. На момент старта акции доступно 100 инвайт-кодов. На один аккаунт можно активировать один инвайт-код.
1. Регистрируйте новый аккаунт на сайте разработчиков.
2. Находите пункт: у вас есть инвайт-код?
3. Вводите инвайт-код CHAMPIONATBLITZ.
4. Получайте 500 голды, 3 дня прем-аккаунта и танк T6E1.
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