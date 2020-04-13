Странный баг в FIFA Ultimate Team: судьи засчитывают «голы-призраки»

Ошибки в FIFA 20 не вызывают повышенного к себе внимания, если они не влияют на матчи в онлайн-режимах. Один из пользователей форума reddit выложил забавный момент, связанный как раз с багами. При повторе непонятно пересёк ли мяч линию ворот или нет.

Призрачные голы — это взятия ворот без пересекания мячом линии ворот. Для FIFA этот баг не новый. Многие игроки сталкивались с подобной проблемой, но данный случай — особенный. Гол был засчитан, как будто всё выглядело совершенно нормально, но любой игрок, по понятным причинам, поставил бы это решение под сомнение. С одного ракурса гола не было и мяч пролетел в миллиметрах от штанги, но с другого ракурса кажется, что он всё-таки был.

Ролик опубликован на YouTube. Источник видео: форум reddit.

Вероятно, разработчикам просто следует поработать над визуальным воспроизведением повторов. Мяч может и пересёк линию ворот, но повтор этого не доказывает.