Наталья Narga Кочеткова поразила разработчика The Witcher 3 косплеем на Цири

Успешный запуск сериала «Ведьмак» на Netflix вдохновил многих поклонников вселенной на то, чтобы оживить своих любимых персонажей через косплей и искусство. Не осталась в стороне и Наталья Narga Кочеткова — известный российский косплеер из Санкт-Петербурга. Она сделала косплей на Цири, который даже заценил один из разработчиков игры The Witcher 3 Марчин Момот.
Фото: Наталья Narga Кочеткова
Фото: Наталья Narga Кочеткова
Фото: Наталья Narga Кочеткова
Фанаты Натальи подчеркнули невероятное внимание косплеера к деталям. Её костюм выглядит очень похожим на оригинал. Она даже скопировала знаковый шрам Цири и не забыла про смертоносный меч Зираэль, который вы могли видеть в The Witcher 3: Wild Hunt. Комьюнити-менеджер CD Project RED Марчин Момот поздравил Наталью с первоклассным косплеем.
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