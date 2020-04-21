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PlayStation 5 и Xbox Series X покажут уже в мае из-за отмены E3

PlayStation 5 и Xbox Series X покажут уже в мае из-за отмены E3
Киберспорт 0

Консоли PlayStation 5 и Xbox Series X будут представлены уже в мае из-за отмены крупнейшей игровой выставки Electronic Entertainment Expo (E3). Об этом сообщил в своём "твиттере" аналитик Niko Partners Дэниэл Ахмад, после чего информация была подтверждена источниками Video Games Chronicle.

Сообщается, что Sony и Microsoft не станут дожидаться начала июня, на которое было запланировано проведение E3, и покажут консоли нового поколения уже в мае, однако на планы компаний может повлиять ситуация с пандемией коронавируса.

В марте в Microsoft сообщили, что релиз новой Xbox состоится 26 ноября. Точная дата выхода PS5 остаётся неизвестной. Контроллер новой PlayStation, DualSense, был представлен 8 апреля.

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