Соболев одержал разгромную победу на старте турнире по FIFA

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев обыграл шведского футболиста Пюрю Сойри на турнире сборных по FIFA eNations StayAndPlay Cup. Об этом сообщается в официальном "инстаграме" «Спартака». Со счётом 4:0 им был обыгран игрок сборной Швеции и австрийского «Эсбьерга» Пюрю Сойри.



Партнёром Соболева по команде является киберфутболист сборной России и «Локомотива» Андрей Timon Гурьев. Вместе им предстоит сразиться с соперниками из Швеции и Польши. Второй матч группового этапа пройдет завтра в 20:00 против поляка Крыстяна Белика. Трансляции будет проводиться на канале сборной России по киберфутболу на Twitch.



Александр Соболев — российский нападающий «Крыльев Советов», выступающий на правах аренды за московский «Спартак». Футболист был впервые вызван в сборную России в конце 2019 года.