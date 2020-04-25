Пользователь смешал греческую мифологию с оружием. Вышел стильный скин на AWP из CS:GO

Пользователь под никнеймом lehmannthiago поделился планами на свою коллекцию скинов для CS:GO, которая выйдет в мастерской 2Minds. Коллекция называется Pantheon. Идея автора состоит в том, чтобы смешать греческую мифологию с оружием. Первый скин уже готов, он предназначен для снайперской винтовки AWP и называется Zeus.

«Греческая мифология богата удивительными историями, персонажами и существами, которых большинство из нас знает и любит, особенно тех, кто восседал на Олимпе. Коллекция Pantheon вдохновлена этим фрагментом человеческой истории, смешивая мифологию и оружие вместе. AWP — мощный и громкий, как Зевс. АК-47 торжествует в конфликтах и войнах, как Арес. МР7 лёгкий и подвижный, как Гермес», — написал создатель скинов в мастерской Steam.

Всего планируется выпустить 5 скинов. «Все ваши работы так впечатляют, я всегда был фанатом ваших скинов, хотя никогда не мог себе их позволить», — написал один из пользователей. «Спасибо. У меня тоже нет своего скина. Веришь или нет», — шутливо ответил автор.

Первый скин из коллекции Pantheon на AWP:

Фото: Мастерская 2Minds

Фото: Мастерская 2Minds

Фото: Мастерская 2Minds

Фото: Мастерская 2Minds

Фото: Мастерская 2Minds