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В Steam вышел постапокалиптический хоррор о провинциальной России

В Steam вышел постапокалиптический хоррор о провинциальной России
Киберспорт / Другие игры 0

Российский независимый разработчик Сергей Андреев выпустил в Steam приключенческий экшен-хоррор с открытым миром и элементами выживания под названием Wild Russia. Выполненная в постапокалиптическом сеттинге игра реагирует на любое действие или бездействие персонажа. Игроку предстоит взять на себя управление агентом Рэдом, которому поручено найти выход в мире аномалий и заброшенных зданий.

Минимальные системные требования Wild Russia таковы:

процессор: Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz | AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz;
оперативная память: 1 GB ОЗУ;
видеокарта: GeForce 240 GT | Radeon HD 6570;
место на диске: 4 GB.

Игра Wild Russia сделана на движке Unreal Engine 4. Стоимость игры со скидкой в 10% составляет 199 рублей.

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