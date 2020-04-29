В Steam вышел постапокалиптический хоррор о провинциальной России

Российский независимый разработчик Сергей Андреев выпустил в Steam приключенческий экшен-хоррор с открытым миром и элементами выживания под названием Wild Russia. Выполненная в постапокалиптическом сеттинге игра реагирует на любое действие или бездействие персонажа. Игроку предстоит взять на себя управление агентом Рэдом, которому поручено найти выход в мире аномалий и заброшенных зданий.

Минимальные системные требования Wild Russia таковы:

процессор: Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz | AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz;

оперативная память: 1 GB ОЗУ;

видеокарта: GeForce 240 GT | Radeon HD 6570;

место на диске: 4 GB.

Игра Wild Russia сделана на движке Unreal Engine 4. Стоимость игры со скидкой в 10% составляет 199 рублей.