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Российские фигуристы играют в Counter-Strike. Недавно одиночники сразились с парниками

Российские фигуристы играют в Counter-Strike. Недавно одиночники сразились с парниками
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своём увлечении компьютерными играми и, в частности Counter-Strike.

«Люблю играть в компьютерные игры, точнее, в Counter-Strike. Играю очень хорошо, ники у меня разные. Это командная игра пять на пять, мы собираемся с друзьями-фигуристами все вместе. Недавно играли небольшой мини-матч, одиночники против парников. Победили, конечно, одиночники. Было забавно, потому что многие из нас играют. Играем с друзьями – с коллегой по группе Макаром Игнатовым, иногда и Сашка Самарин присоединяется. Больше даже для общения используем Counter-Strike, но и поиграть любим, в свободное время можно побаловаться», — рассказал Алиев телеканалу «Санкт-Петербург».

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