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Destiny 2 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Destiny 2 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
Киберспорт / Другие игры 0

Шутер Destiny 2, разработанный Bungie и изданный Activision в 2017 году для PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютеров, будет портирован на консоли нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Информация об этом появилась в «твиттере» студии Bungie и была опубликована в ответ на твит Xbox, сообщающий о множестве разработчиков, которые уже трудятся над созданием игр для их новой консоли.

Действие Destiny 2 разворачивается в научно-фэнтезийном мире, где игрок является Стражем — защитником последнего безопасного города Земли. У Стражей есть сверхъестественная сила под названием «Свет», помогающая защищать город от инопланетных вторжений, однако в результате вторжения армии инопланетян Стражи лишаются этой силы и её необходимо вернуть.

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