Игрок в CS:GO создал приложение, которое автоматически переводит все сообщения в чате

Наверняка каждый игрок в Counter-Strike: Global Offensive встречался с ситуацией, когда его союзники общались в текстовом чате по-итальянски или по-русски. Именно поэтому один из игроков решил создать инструмент, который автоматически переводит текст на нужный язык.
Если в чате игрок писал сообщение на своём родном языке, другие пытались перевести текст при помощи переводчика Google. Это было неудобно и занимало много времени. Созданная программа позволяет не только сэкономить время, но и делает процесс перевода удобным для игроков.
Как загрузить это приложение на свой компьютер? Процесс установки программы не является сложным и не требует от игрока особых навыков работы с компьютером. Достаточно только скачать программу после перехода по этой ссылке, запустить её и зайти в CS:GO. Далее необходимо открыть консоль и ввести con_logfile «console.log» или прописать команду в autoexec.cfg.
Эта программа показывает, насколько велик спрос на такие вещи, так что, возможно, Valve когда-нибудь создаст нечто подобное, что будет автоматически встроено в CS:GO.
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