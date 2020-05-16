Источник: Borderlands и Civilization VI можно будет бесплатно скачать в Epic Games Store

Едва сервервы Epic Games успели остыть после бесплатной раздачи GTA V, как появилась новая информация по бесплатным играм. К сожалению, предыдущая утечка, которая сообщала о том, что следующей бесплатной игрой в магазине станет The Witcher 3, скорее всего оказалась фейком.
Согласно новой информации, Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection и ARK Survival Evolved станут следующими бесплатными играми в магазине.
Источник даже опубликовал скрин с датами раздачи игр:
Фото: reddit
Мы никак не можем подтвердить истинность этой информации, но некоторые улики указывают на достоверность этой фотографии. 21 мая выходит первое дополнение из списка New Frontier Pass для Civilization VI и бесплатная раздача игры может стать хорошей рекламой для его приобретения.
Даты раздачи бесплатных игр, согласно утечке:
GTA VI — с 14 по 21 мая
Civilization VI — с 21 по 28 мая
Borderlands: The Handsome Collection — с 28 мая по 4 апреля
ARK Survival Evolved — с 4 по 11 апреля
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