Подписчик подставил стримера, прислав фото с двумя целующимися мужчинами

Получить бан на Twitch — проще простого. Достаточно выкрикнуть «П-слово» или показать во время трансляции голую грудь. Единственный способ избежать наказания — это удалить все клипы с нежелательным контентом. Но нередко бывают ситуации, когда свои же подписчики подставляют стримеров. Так произошло с одним популярным стримером под никнеймом Asmongold, на канал которого подписано более 1,3 млн человек.
Стример решил просмотреть на трансляции игровые места зрителей. Всё вроде бы шло по плану — зрители присылали фотографии, стример их просматривал и комментировал. Но в определённый момент он получил фотографию, на которой была изображена сцена из фильма для взрослых.
Фото: reddit
Стример не заметил, что на одном из мониторов были изображены два обнажённых целующихся мужчины. Трудно сказать, поможет ли избежать бана удаление стрима и всех клипов с канала. Но в таких случаях приостановка деятельности канала длится в среднем от 24 часов до 3 дней.
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