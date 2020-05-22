В Fortnite показали трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана. Видео

Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод». Премьера трейлера состоялась в игре Fortnite.

О сюжете по-прежнему мало что известно. Главный герой, которого играет Джон Дэвид Вашингтон, знает только слово «довод», которое может «открыть правильные двери». Кроме того, герой способен управлять временем, за счёт чего должен предотвратить третью мировую войну.

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Напомним, ранее в игре показали сцену из девятого эпизода «Звёздных войн», а рэпер Трэвис Скотт устраивал виртуальный концерт, который посмотрели более 12 млн игроков. По словам организатора церемонии The Game Awards Джеффа Кили, летом в Fortnite можно будет посмотреть один из фильмов Нолана целиком.