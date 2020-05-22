Xaoc — о замене в NAVI: нам не удалось наладить коммуникацию в прежнем составе

Операционный директор NAVI Алексей «Хaoc» Кучеров прокомментировал замену в составе организации по Dota 2 — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули в составе «рождённых побеждать» будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич.
«К сожалению, нам не удалось наладить коммуникацию в текущем составе, что сложнее сделать онлайн при отсутствии буткемпов. Ожидаемо, что болельщики и сам клуб хотели больших результатов и потому, пообщавшись с командой, решили делать изменения в составе. Перенос The International и турнирная экосистема как раз дают возможность протестировать новых игроков и синергию ребят между собой.
А пока что рады объявить о начале работы с Виталием so bad Ошманкевичем, который до этого проявил себя с положительной стороны как лидер в Vega Squadron, участвуя как в процессе подготовки и драфтах, так и в координации игры. Следующие недели станут испытательным периодом и для Виталия, и для состава в таком виде.
Мы будем искать лучший выход из сложившейся ситуации, работая над возможными вариантами в течение ближайших месяцев, и надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков», — цитирует Кучерова официальный сайт NAVI.
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